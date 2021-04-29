Kuveyt Başbakanı es-Sabah ile İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel konuları görüştü
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Kuveyt Başbakanı es-Sabah ile İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel konuları görüştü

Kuveyt Başbakanı es-Sabah ile İran Dışişleri Bakanı Zarif bölgesel konuları görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah ülkelerine resmi ziyaret için gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah ülkelerine resmi ziyaret için gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Halid es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Nasır es-Sabah başkent Kuveyt'teki es-Seyf Sarayı'nda Zarif'i kabul etti.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar ve Irak'ın ardından dün Umman'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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