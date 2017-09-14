Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde

Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde

Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde (3)(Tür: Ankara)

Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde (3)

(Tür: Ankara)