Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde
Dha ANKARA - Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde (2)İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDIBaşbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mübarek Al Hamad Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde görüştü.
Dha ANKARA - Kuveyt Başbakanı Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde (2)
İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI
Başbakan Binali Yıldırım ile Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mübarek Al Hamad Al Sabah, Çankaya Köşkü'nde görüştü. İki başbakan, görüşmelerinin ardından ülkeleri arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.