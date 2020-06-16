Kuveyt, BAE ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 303'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 293'e, Katar'da 80'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 303'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 293'e, Katar'da 80'e yükseldi. Fas, Tunus ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 527 kişinin enfekte olduğu, 675 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 303'e, vaka sayısının 36 bin 958'e, iyileşen sayısının 28 bin 206'ya yükseldiği aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 293'e ulaştığını açıkladı.

Ülkede 346 kişide daha virüs tespit edildiğini bildiren Bakanlık, böylece vaka sayısının 42 bin 982'ye çıktığını kaydetti.

Açıklamada, 732 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan kişi sayısının 28 bin 861 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 80'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayıca, vaka sayısının 1201 artarak 82 bin 77 olduğunu, iyileşen hasta sayısının ise 60 bin 461'e ulaştığını aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte 36 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 52 kişinin iyileştiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, toplam vaka sayısının 8 bin 921'e, hastalığı yenenlerin sayısının da 7 bin 880'e çıktığı kaydedildi.

Fas'ta daha önce Kovid-19 nedeniyle 212 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1473'e çıktığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 889'a ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 15 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 1125'e çıktığını, can kaybının ise değişmeyip 49'da kaldığını duyurdu.

Açıklamada, virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısının da 1002'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA