Kuveyt, BAE ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 172'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 253'e, Fas'ta 202'ye yükselirken, Umman ile Suriye'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 172'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 253'e, Fas'ta 202'ye yükselirken, Umman ile Suriye'de vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 172 olduğunu bildirdi.

Ülkede 608 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 22 bin 575'e yükseldiği aktarılan bakanlık açıklamasında, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 306'ya ulaştığı bilgisi verildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 253'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde vaka sayısının 31 bin 86'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 15 bin 982 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybının 202'ye, vaka sayısının da 7 bin 556'ya çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 841 olduğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 8 bin 118'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 67'ye yükseldiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede, daha önce yapılan bakanlık açıklamasına göre, şu ana kadar 37 kişi yaşamını yitirdi.

Suriye

Esed rejiminin Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 121'e yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: AA