Kuveyt, Arap ülkeleri adına BMGK'da daimi temsil talebini yineledi
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Kuveyt, Arap ülkeleri adına BMGK'da daimi temsil talebini yineledi

27.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:32
Kuveyt, Arap ülkeleri adına BMGK'da daimi temsil talebini yineledi

Kuveyt, Arap ülkeleri adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tam yetkiye sahip daimi temsil talebini yeniden dile getirdi.

Kuveyt, Arap ülkeleri adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tam yetkiye sahip daimi temsil talebini yeniden dile getirdi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mansur el-Uteybi, Arap ülkelerini temsilen "BMGK'da adil temsil" konulu toplantıya katıldı.

Uteybi, konuşmasında, "Kuveyt, gelecekte herhangi bir genişletme durumunda, Arap ülkeleri adına BMGK'nın daimi koltuk kategorisinde tam yetkiye sahip Arap temsilini talep ediyor." ifadesini kullandı.

Adil temsilin, genişletilmiş BMGK'daki daimi olmayan koltuklar kategorisiyle orantılı Arap temsilini gerektirdiğini belirten Uteybi, Arap grubun temsil talebinin de Arap nüfusunun yoğunluğu ve BM'deki Arap ülkelerinin sayısının temsil ettiği nesnel kriterlere istinaden geldiğini belirtti.

Uteybi, BMGK'nın gündemindeki meselelerin çoğunun Arap bölgesiyle ilgili olduğunu, bunun da Güvenlik Konseyi'nde adil ve orantılı Arap temsilini gerektirdiğini vurguladı.

Kuveytli diplomat, Arap ülkelerinin, BMGK'nın daha fazla şeffaflık, tarafsızlık ve güvenilirlik çerçevesinde daha yetenekli ve etkili olması adına kapsamlı ve gerçek bir reform gerçekleştirmesine tutunduğunu ifade etti.

BM'ye üye bazı ülke temsilcileri, çeşitli oturumlarda BMGK'nın veto hakkının kullanımı da dahil uluslararası güvenlik ve barış konularında kararlar alınmasına ilişkin reform çağrısında bulunmuşlardı.

Bu bağlamda Kuveyt de Arap grubuna BMGK'da daimi temsil hakkı verilmesi çağrısı yapmıştı.

BMGK çatısı altında 5'i daimi 15 üye ülke bulunuyor. Konseyin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin, kararları veto hakkına sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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