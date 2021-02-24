Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 2020 parlamento seçimlerinin iptalini isteyen başvuruları reddetti
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Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 2020 parlamento seçimlerinin iptalini isteyen başvuruları reddetti

24.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:00
Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 2020 parlamento seçimlerinin iptalini isteyen başvuruları reddetti

Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 2020 Ulusal Meclis seçimlerinin iptaline ilişkin yapılan iki başvuruyu reddetti.

Kuveyt Anayasa Mahkemesi, 2020 Ulusal Meclis seçimlerinin iptaline ilişkin yapılan iki başvuruyu reddetti.

Konuya ilişkin Kuveyt resmi ajansında (KUNA) yayımlanan haberde, seçimlerin iptaline ilişkin yapılan başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirildiği belirtildi.

Haberde, iki başvurunun da reddedildiği kaydedilirken, mahkemenin kararının gerekçelerine yer verilmedi.

Kuveyt Anayasa Mahkemesi, seçimleri öngören kararnamede usul hatası olduğu gerekçesiyle 2020 yılında yapılan parlamento seçimlerinin iptaline ilişkin iki başvuru almıştı.

Ülkede 5 Aralık 2020'de yapılan milletvekili seçimlerinde, 50 sandalyeli Ulusal Mecliste 19 vekil yerini korurken, 31 yeni isim Meclise girmeyi başarmıştı.

Meclis Başkanlığına yönelik itiraz da reddedildi

KUNA'da yer alan başka bir haberde Anayasa Mahkemesinin parlamento başkanlığı seçimlerine ilişkin itirazı da reddettiği duyuruldu.

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, 15 Aralık 2020'de, iki dönemdir yürüttüğü görevine 16. yasama dönemi için yeniden seçilmişti.

Mecliste yapılan oylamada Ganim 33 oyla başkan seçilirken, rakibi Bedr el-Hamidi ise 28 oyda kalmıştı. Oylamada 3 de boş oy kullanılmıştı.

Ganim, 2012'den bu yana Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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