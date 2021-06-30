Kuveyt 12 Iraklı balıkçıyı gözaltına aldı
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Kuveyt 12 Iraklı balıkçıyı gözaltına aldı

Kuveyt 12 Iraklı balıkçıyı gözaltına aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuveyt Sahil Güvenlik güçleri, Khor Abdullah Kanalı'nda avlanan 12 Iraklı balıkçıyı gözaltına aldı.

Kuveyt Sahil Güvenlik güçleri, Khor Abdullah Kanalı'nda avlanan 12 Iraklı balıkçıyı gözaltına aldı.

Irak'ın güneyinde Basra'daki polis kaynaklarına göre Khor Abdullah Kanalı yakınlarında balık avlayan 12 Iraklı, Kuveyt Sahil Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Iraklı balıkçıların teknelerine de el koyulduğu belirtildi.

Irak ile Kuveyt arasında 2013 yılında imzalanan deniz seyrüseferinin düzenlenmesi anlaşması uyarınca Khor Abdullah Kanalı iki ülke arasında bölünmüştü. - BASRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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