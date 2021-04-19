Kuvayımilliye kahramanı "Sarı Mehmet" için Osmancık'ta yaptırılan anıt mezar törenle açıldı
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Kuvayımilliye kahramanı "Sarı Mehmet" için Osmancık'ta yaptırılan anıt mezar törenle açıldı

Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel

Milli Mücadele döneminde Karadeniz Bölgesi'nde ayaklanan Rum çetelerine karşı mücadele eden gönüllü birliklere komutanlık yapan ve Atatürk'ün Nutuk'ta "Sarı Mehmet" olarak bahsettiği Kuvayımilliye kahramanı Mehmet Çetin için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde yaptırılan anıt mezar törenle açıldı.

Milli Mücadele döneminde Karadeniz Bölgesi'nde ayaklanan Rum çetelerine karşı mücadele eden gönüllü birliklere komutanlık yapan ve Atatürk'ün Nutuk'ta "Sarı Mehmet" olarak bahsettiği Kuvayımilliye kahramanı Mehmet Çetin için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde yaptırılan anıt mezar törenle açıldı.

Osmancık Kent Konseyi'nin önerisiyle Osmancık Belediyesince inşa edilen anıt mezar için açılış töreni düzenlendi.

Törende, Mehmet Çetin'in yakınlarının yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Garnizon Komutanı Teğmen Furkan Portakal ve Osmancık Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı ile jandarma personeli, anıt mezara karanfil bıraktı.

Kaymakam Akpay, törende yaptığı konuşmada, anıt mezarın yapılmasının vefa gösterilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Kent konseyi Başkanı Eravcı ise Mehmet Çetin'in Kurtuluş Savaşı sürecinde gönüllü birliklerle yerel çetelere karşı mücadelesiyle bilindiğini söyledi.

Çetin'in savaşın ardından Cumhuriyet döneminde jandarma teşkilatı bünyesinde 1935 yılına kadar görevine devam ettiğini belirten Eravcı, şunları söyledi:

"Kuvayımilliye kahramanı Mehmet Çetin 1894 yılında Osmancık'ta doğdu. 1915 yılında Sivas Jandarma Alay Mektebine girdi, 1916 yılında Samsun'da jandarma olarak göreve başladı. 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine Karadeniz Bölgesi'nde ayaklanan Pontus Rum çetelerine karşı mücadelede gönüllü birliklere komutanlık yaptı. Kendisine katılan gönüllü birliklerle birlikte Merzifon ve Havza civarında teşkilatlanan düşman çetelerini bozguna uğrattı." dedi.

Mehmet Çetin'in gösterdiği başarıdan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olduğuna işaret eden Eravcı, "Atatürk, Nutuk'ta Sarı Mehmet'in başarısına atıfta bulunmuştur. Düzenli ordunun kurulmasından sonra Çarşamba Jandarma Kumandanlığı, Diyadin Jandarma Kumandanlığı, Ankara Müstakil Jandarma Taburu Takım Kumandanlığı görevlerinde bulunmuş ve 1935 yılında emekli olmuştur. 1935–1940 yılları arasında Osmancık Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur." diye konuştu.

Kuvayımilliye kahramanı 'Sarı Mehmet' için Osmancık'ta yaptırılan anıt mezar törenle açıldı
Kuvayımilliye kahramanı 'Sarı Mehmet' için Osmancık'ta yaptırılan anıt mezar törenle açıldı
Kuvayımilliye kahramanı 'Sarı Mehmet' için Osmancık'ta yaptırılan anıt mezar törenle açıldı
Kuvayımilliye kahramanı 'Sarı Mehmet' için Osmancık'ta yaptırılan anıt mezar törenle açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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