Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Sempozyumu sona erdi

22.09.2019 11:21

Balıkesir'in Milli Mücadele Hareketindeki rolünü ve öneminin Türkiye'ye ve dünyaya duyurulmasını sağlayacak "Milli Mücadelenin 100. Yılında Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumu" sona erdi. Öğretmenevinde üç gün süren sempozyumda 160 bildiri sunuldu.



Türk Ocakları Balıkesir Şubesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren sempozyum 4 ayrı salonda seanslar halinde 160 bildiri sunuldu. "Milli Mücadelenin 100. yılında Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Uluslararası Sempozyumunda İlginç ve güzel bildirilerde sunuldu. Prof. Dr. Fatih Satıl, Balıkesir'de bitkiler üzerine ilk çalışmanın M.Ö.377 ila 287 yılında yapıldığını belirtti. Bilim Uzmanı, Öğretmen Yasemin Tokmak da "Balıkesir Yöresinde Kınanın Sembolik Anlamları Üzerine" adlı bildirisiyle Balıkesir'deki kına yakma geleneğini anlamı, işlevi ve sembolik özellikleri ile ele aldı. Sempozyum çalışmalarını organize eden Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamile Gülüm, "Sempozyum Balıkesir'e çok şeyler katkı sağladı. 8 farklı ülkeden bilim adamları katıldı. Türkiye ile Azerbaycan'ın milli mücadelelerinin bir birine benzemesi, Balıkesir'in Milli Mücadelesi ile Azerbaycan Milli Mücadelelerinin karşılaştırılması sempozyumun en ilginç konularının dan biri idi. Bu sempozyumda iki önemli çıktısı var. Balıkesir'in hak ettiği İstiklal madalyasının alınması yönünde ciddi adımlar atıldı. İkinci ise bir sempozyum kaynak kitabı çıkacak uluslararası basım evinden adı da 'Milli Mücadelenin 100. yılında Balıkesir" bu sempozyuma 160 bildiri sunuldu.



Sempozyuma Türk ve Yurt dışı üniversitelerinden profesörler, bilim adamları, öğretmenler, 8 ülkeden gelen Fakülte dekanları, profesörler, öğretim üyeleri, bilim adamları bildirilerini sundular. Cumartesi günü sona eren sempozyum kapanış töreni ile sona erdi. Sempozyuma katılmak için Balıkesir'de ki sempozyuma katılan misafirler bu gün Edremit körfezinde yapılacak gemi turuna katılacaklar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA