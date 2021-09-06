Kuvayı Milliye'nin Başkenti: Balıkesir

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katılarak Balıkesir'in, Kuvayı Milliye'nin başkenti olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katılarak Balıkesir'in, Kuvayı Milliye'nin başkenti olduğunu söyledi.

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü töreni, Atatürk Anıtı'nda başladı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Mahmut Büyükcingi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına yönelik protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

"İŞGALCİ GÜÇLERE KARŞI DESTANLAR YAZILDI"

Tarihin, doğanın ve kültürün buluştuğu şehir Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlayan Başkan Yücel Yılmaz "Cennet vatanımızın, nadide köşesi Balıkesir 30 Haziran 1920'de işgal edilmiş, 1. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf devletlerinin Anadolu'yu işgale başlamasıyla düşman güçleri İzmir'in ardından Ayvalık üzerinden Balıkesir'e kadar gelmiştir. Bunun üzerine kahraman Balıkesirliler; Okuma Yurdu ve Alaca Mescit toplantılarını organize etmiş, 41 kişilik heyetle Balıkesir'de örgütlü direnişi başlatmışlardır. Ülke savunmasının, bölge direnişinden geçeceği bilincinden hareketle direnişi başlatan Balıkesirliler, 5 kongreyle Milli Mücadeleyi sevk ve idare etmişler ve böylelikle Balıkesir, Kuvayı Milliye'nin başkenti olmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık yürüyüşünde Milli Mücadeleye en büyük desteği veren şehrimiz söz konusu bağımsızlığı olduğunda devleşen ve devletleşen bir şehir olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu çerçevede 6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden de öte bir duruş, mücadele ve özgüvenin yansımasıdır. 6 Eylül; modern, güçlü ve büyük Türkiye'nin, cumhuriyet ile taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutan bir halkın işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı bir serüvenin adıdır.

MİLLİ MÜCADELENİN DEVLEŞEN İLİ: BALIKESİR

6 Eylül'ün; Kuvayı Milliye ruhunun, topyekün mücadelenin ve vatanı sahipsiz bırakmamanın sembolü olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz "Bu ruh, her türlü imkansızlık içinde canlarını ortaya koyarak vatan savunmasını bırakmayan atalarımızın ruhudur. ve Milli Mücadele bu ruhla verilmiş, Kurtuluş Savaşı bu ruhla kazanılmıştır. Savaşmaktan yorgun düşmüş Anadolu, Balıkesir'in başlatmış olduğu bu bölgesel savunmadan ilham almış ve Balıkesir, Milli Mücadele'nin devleşen ili olarak tarihteki yerini almıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, vatanı ve kutsal değerleri uğruna gözünü kırpmadan ölüme yürümüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan tüm Balıkesirli hemşehrilerimizin, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünü kutluyorum. " diye konuştu.

GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

Çelenk sunma töreni, konuşmaların ardından sona erdi. Kutlama programı daha sonra Atatürk Stadyumu önündeki Kuvayi Milliye Meydanı'nda devam etti. Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mahmut Büyükcingi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun temsili olarak canlandırıldığı törenlerde daha sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından Mehter Takımı ve Askeri Bando'nun konserleriyle devam eden kutlama törenlerinde ayrıca geçit töreni gerçekleştirildi. Balıkesir'deki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet araçlarıyla askeri birliklerin geçit töreniyle program sona erdi.

TÜLÜTABAKLAR HEM EĞLENDİRDİ HEM KORKUTTU

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'ncu yılında kurtuluşun sembolü olan Tülütabaklar yine sahnedeydi. Geçit töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda kurulan platforma gelerek kendine özgü danslarını protokole yapan Tülütabaklar fotoğraf çekiminin ardından kutlamaya gelen vatandaşların üzerine yürüdü. Tülütabakların gösterisi bekleyen Balıkesirlileri hem eğlendiren hem de korkutan Tülütabaklar her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesirlilerin ilgisiyle karşılaştı. Tülütabakların yaptığı gösteride bazı çocuklar korkudan ağlarken, bazı vatandaşlar da Tülütabakların kendilerini boyamamaları için onlardan kaçtı.

Kaynak: Habermetre