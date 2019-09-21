''Kuvayı Milliye Destanı'' çocuk mahkumlar için sahnelendi

21.09.2019 11:41

Etkinlikte, Bayraklı Belediyesi tiyatro ekibinin sahnelediği "Kuvayı Milliye destanı " ilgiyle izlendi.

Cezaevi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, kurum müdürleri, hükümlü ve tutuklu çocuklar katıldı. Etkinlikte Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro ekibi Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" şiirinden tiyatroya uyarlanan ve Kerem Yalçın'ın yönetmenliğini, Aslı Yalçın'ın ise yardımcılığını üstlendiği oyunu sahneledi. Oyunda ulusal kurtuluş mücadelesi dönemi konu edildi. İzleyenleri o yıllara götüren ve çekilen zorluklar karşısında gözleri yaşartan bir başarı hikayesi yazan kahraman askerlerin canlandırmaları ilgiyle izlendi. Oyun, salonu dolduran çocuklar ve gençlerden büyük beğeni topladı. Programın ardından Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vural Teymür, Bayraklı Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ederek; çocuk mahkumların cam üzerine yaptığı Atatürk resmini Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Selda Arslan'a takdim etti.

Kaynak: Bültenler