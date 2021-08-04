Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı: Vay Haline Şu Düşünürlerin

Vay Haline Şu Düşünürlerin kitabında, günlük olayların konu edildiği satırları okurken, geçerli olan ve hemen herkesin benimsediği düşüncelerin, aslında hiç de geçerli olmayabileceği eleştirel yaklaşımıyla karşılaşabilceksiniz.

Vay Haline Şu Düşünürlerin kitabında, günlük olayların konu edildiği satırları okurken, geçerli olan ve hemen herkesin benimsediği düşüncelerin, aslında hiç de geçerli olmayabileceği eleştirel yaklaşımıyla karşılaşabileceksiniz. Konudan ayrılarak, üzerine düşünmeye başlayacak, kendinizi bu düşüncelere ama katılır ama onları eleştirir bulabileceksiniz. Galiba bu tam da bir özgürleşme halidir. Onaylamak ya da reddetmek değil ama bir ezberin dışına çıkarak bir metne yaklaşabilmek.

Bu özgürlük içinde karşınıza Einstein çıkacak, Maradona çıkacak; Dostoyevsky, Livaneli, Sait Faik, Can yücel, Yunus Emre, Hegel, Sokrates, Mevlana, Sunay Akın, Nazım Hikmet, Resneli Niyazi ve niceleri çıkacak…

Kaynak: Bültenler