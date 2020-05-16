Kuva-yi Milliye Günü Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 16 Mayıs Kuvayi Milliye Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 16 Mayıs Kuvayi Milliye Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kuva-yi Milliye'nin, Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ve örgütlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Yazıcı,Kuva-yi Milliye'nin milli güçlerin birliği hareketi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugünlerde gerçekten o günlerde olduğu gibi birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Milli mücadele felsefesi, milli mücadele ruhu hala devam ediyor. O milli mücadele hiç bitmedi. Milyonlarca şehit veren bu millet milli mücadeleyi hala devam ettiriyor."

AK Partili Canbey: "Balıkesir insanı kahramandır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Balıkesir'in bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Balıkesir insanının milli egemenlik ve millet iradesinin tesis edilmesi noktasında her zaman devletinin ve milletinin yanında kahramanca mücadele ettiğini bildiren Canbey, şunları bildirdi:

"Balıkesir insanı kahramandır. Mücadeleden korkmaz. Devleti ve milleti için çok bedeller ödemiştir. İhtiyaç olduğunda da ödemeye hazırdır. Dün Kuva-yi ruhuyla İstiklal Harbinde düşmana geçit vermeyen Balıkesirimiz, bugün aynı ruhla 15 Temmuz'da sokaklara dökülerek darbecilere geçit vermemiştir. Allah yeni bedeller ödetmesin ama bağımsızlığımıza ve irademize yönelen her türlü tehditle mücadele zamanı geldiğinde Balıkesirimiz tüm dünyaya kahramanlığını göstermeye hazırdır."

Kaynak: AA