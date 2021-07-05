Kuva-İ Milliye Mah.12721 Ada 1 Parsel ve Kızpınar Mah.8719 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uip Değişikliği
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Kuva-İ Milliye Mah.12721 Ada 1 Parsel ve Kızpınar Mah.8719 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uip Değişikliği

Kuva-İ Milliye Mah.12721 Ada 1 Parsel ve Kızpınar Mah.8719 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uip Değişikliği
Habermetre - Haberler | Toplum

İ MİLLİYE MAH. 12721 ADA 1 PARSEL VE KIZPINAR MAH. 8719 ADA 2 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 12721 ada 1 parsel ve Kızpınar Mahallesi 8719 ada 2 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05. 07. 2021 - 03. 08.

KUVA-İ MİLLİYE MAH. 12721 ADA 1 PARSEL VE KIZPINAR MAH. 8719 ADA 2 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 12721 ada 1 parsel ve Kızpınar Mahallesi 8719 ada 2 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 05. 07. 2021 - 03. 08. 2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

DOSYALAR Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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Kuva-İ Milliye Mah.12721 Ada 1 Parsel ve Kızpınar Mah.8719 Ada 2 Parsel 1/1000 Ölçekli Uip Değişikliği - Haberler
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