KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ - Haberler
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KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

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KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 8855 ada 1-7 parsel ve tescil harici alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 29. 11. 2021 - 28. 12.

BALIKESİR (Habermetre) - KUVA-İ MİLLİYE M. 8855 ADA 1-7 PARSEL VE TESCİL HARİCİ ALAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kuva-i Milliye Mahallesi 8855 ada 1-7 parsel ve tescil harici alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 29. 11. 2021 - 28. 12. 2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

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