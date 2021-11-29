BALIKESİR (Habermetre) - PAŞAALANI MAHALLESİ 9145 ADA 3 VE 4 PARSELLER 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Paşaalanı Mahallesi 9134 ada 3 ve 4 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, 29. 11. 2021 - 28. 12. 2021 (başlangıç ve bitiş günleri de dahil olmak üzere) tarihleri arasında, bir ay süreyle (30 gün) yayınlanacak olup, olası itirazlar Karesi Belediye Başkanlığı'na yapılabilir.

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