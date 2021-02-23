Kutupta Felaket filmi konusu nedir? Kutupta Felaket oyuncuları kimlerdir? Kutupta Felaket nerede çekildi?
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Kutupta Felaket filmi konusu nedir? Kutupta Felaket oyuncuları kimlerdir? Kutupta Felaket nerede çekildi?

23.02.2021 22:20 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:23
Kutupta Felaket filmi konusu nedir? Kutupta Felaket oyuncuları kimlerdir? Kutupta Felaket nerede çekildi?

Bu akşam televizyonda seyircilerle buluşacak olan Kutupta Felaket filmi merak ediliyor ve araştırılıyor! Peki, Kutupta Felaket filmi konusu nedir? Kutupta Felaket oyuncuları kimlerdir? Kutupta Felaket nerede çekildi? Kutupta Felaket filmi ne anlatıyor? Kutupta Felaket konusu ve oyuncu kadrosu!

2019 yapımı aksiyon ve bilim kurgu türü filmi Kutupta Felaket, Kanal D ekranlarının sinema kuşağında bu akşam yayınlanıyor. Kutupta Felaket başrollerini Joel Berti, Jennifer Lee Wiggins ve Lauren Esposito paylaşıyor. Aksiyon ve bilim kurgu türünde döneminde en çok merak edilen Metro filmi yönetmenliğini Eric Paul Erickson, Jon Kondelik yaptı.

KUTUPTA FELAKET KONUSU NEDİR?

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağını tetikler. Bu durum karşısında insanlar evlerini terk etmek zorunda kalır. Mark, karısı Helen, kızları Brie ve arkadaşları Tyler ile birlikte kaçmak için yola koyulur. Ancak arabalarından çıkmak zorunda kaldıklarında buzla kaplı ana vatanlarında sıkışıp kalmamak için yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar.

KUTUPTA FELAKET OYUNCULARI VE KADROSU!

Joel Berti

Jennifer Lee Wiggins

Lauren Esposito

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