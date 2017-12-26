Balıkesir'de Yüksek Kesimlere Yağan Kar, Eşsiz Görüntüler Oluşturdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde hafta sonu yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Kazdağları'nda çekilen görüntüler adeta kutupları hatırlattı.

BİN 200 METREYE TIRMANDILAR

Keşif Yolcuları grubu bin 200 metre yükseklikteki At Kayası, Buğdaylı mevkiinde gerçekleştirdikleri tırmanışı başarı ile bitirdi. Türkiye Dağcılık Federsayonu (TDF) kış yürüyüş lideri belgesine sahip Buket Şıvka rehberliğinde bin 200 metreye çıkan dağcılar, zorlu bir kar yürüyüşü yaptı. Hafta sonu bölgede çekilen görüntüler adeta kutupları andırdı.

EŞSİZ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Ege'nin başlangıcı olan Kazdağları'nda yaşanan dondurucu soğuk ve kar yağışı eşsiz görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Adeta hayatın doğduğu Kazdağları Eybek serisinde Mustafa Şıvka, Yıldırım Alp, Ömer Aydemir, Buket Şıvka ve Rıfat Yeni 7 saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdi.