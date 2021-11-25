"Kütüphanesiz Okulumuz Kalmasın" Projesi Kapsamında Çaycuma İlçemizde Okul Kütüphanelerinin Açılışı Yapıldı

"Kütüphanesiz Okulumuz Kalmasın" Projesi Kapsamında Çaycuma İlçemizde Okul Kütüphanelerinin Açılışı YapıldıVali Mustafa Tutulmaz "Kütüphanesiz Okulumuz Kalmasın"projesi kapsamında Çaycuma ilçemizde Hacılar İlkokulu, Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu İlkokulu ve Çomranlı İlkokulu kütüphanelerinin açılışını yaptı, öğrencilerle sohbet etti, kitap okudu. Öğretmenler ve velilerle bir araya gelen Vali Tutulmaz, öğretmenlerimizden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalarını ve kütüphanelerin her zaman açık olmasının sağlanmasını istedi.

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