Kütüphanesiz Okulumuz Kalmadı

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sn. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında ilimizde kütüphanesi olmayan 54 okulumuz kütüphanelerine kavuştu.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde 1 ay gibi kısa bir sürede hazırlanarak tüm okullarımıza teslim edilen raf ve masalardan oluşan kütüphaneler için Şehit Mehmet Esen Ortaokulunda Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Toplu açılış törenine Vali Fuat Gürel'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile birlikte kütüphane açılışı yapılacak 53 okul ile kurulan çevrimiçi bağlantı ile görüşen Vali Fuat Gürel, kütüphanelerin okullarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bütün Türkiye'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi kapsamında çok önemli bir adım atıldı ve şükürler olsun ki bir ay kadar kısa bir süre içerisinde 54 okulumuza Milli Eğitim Bakanlığımızın kaynakları Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yönetici öğretmen ve öğrencilerimizin üstün gayretleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizin koordinesinde şu anda 54 okulumuzun kütüphanelerini açıyoruz, ilimizde kütüphanesiz okulumuz kalmamış oldu. Ben başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kütüphane bir medeniyet göstergesidir, geçmiş kültürlere bakıldığında şehir merkezinde var olan yapıların yanında hemen bir kütüphane yer alır, bizim de medeniyetimizin özünde kitap ve kütüphane yer alır çünkü bizim inancımızın ilk emri "oku" olarak emredildiği için bizlerde okumaya önem veren bir medeniyetin parçalarıyız. Devlet ve millet olarak hem okumaya önem veriyoruz hem de çocuklarımızı geleceğe eğitimli bir şekilde taşınması için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Kütüphanelerin oluşturulmasında emeği bulunan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ile birlikte 53 okulumuzda oluşturulan kütüphanelerin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Fuat Gürel kütüphanede bulunan kitapları inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve öğrencilerle birlikte bir süre kitap okuyan Vali Fuat Gürel, "Sadece boş zamanlarda değil günün belli zamanlarını kitap okumaya ayıracağız, kitabımızı okuduktan sonra derslerimize ve diğer işlerimize bakacağız. Oyunda oynayacaksınız ama kitap okumayı ihmal etmeyeceksiniz, kitap okumayı alışkanlık haline getirirseniz zaten vazgeçemezsiniz. Kitap aslında bir bilgi birikimidir, aynı zamanda romancının, hikayecinin gözüyle dünyayı görmektir, başka ufuklara yelken açmaktır. Onun için kitap okumayı alışkanlık haline getirip vazgeçmemelisiniz. Sizlere eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. "dedi.

Okulda görevli öğretmenlerimizle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Vali Fuat Gürel, öğretmenlerimize başarılar diledi.

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