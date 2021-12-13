KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK Projesinin Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

GİRESUN (Habermetre) - Bakanlığımız tarafından hayat geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ile çocuklarımızın okuma, öğrenme ve kütüphane kullanma alışkanlığını kazanarak bu alışkanlığı yaşamları boyunca geliştirmeleri ve sürdürmeleri için her kademedeki okullarımızda kütüphane kurulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ilimizdeki 52 okulda kurulacak kütüphanelerin kitaplık, raf, masa, dolap vb. malzemelerinin üretimine Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aralıksız olarak devam edilmektedir. Okulumuz Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen malzemeler, günlük olarak sevkiyatı yapılarak ilgili okullarımıza teslim edilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu çalışmalara dair değerlendirmesinde, "KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK" projesinin ilimizdeki ayağının, Bakanlığımızca belirlenen takvim çerçevesinde sorunsuz olarak ilerlediğini dile getirdi. Henüz kütüphanesi olmayan okullarımızda kurulacak bu kütüphanelerle çocuklarımızın, nezih ortamlarda vakit geçirerek kitap okuma alışkanlığı kazanacaklarını ifade etti.

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