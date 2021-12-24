"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi Kapsamında Toplu Kütüphane Açılışı Vali Su'nun Katılımlarıyla Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 26 Ekim'de başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında toplu kütüphane açılışı Vali Ali İhsan Su'nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen açılışa Toroslar İlçesi Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Su, "Kütüphanesiz Okulumuz Kalmadı"

İlçelerdeki okulların da video konferans sistemiyle katıldığı açılış töreninde konuşan Vali Su; "Bugün 296 sınıf kütüphanesini hizmete açtık. Böylelikle tüm okullarımızda kütüphane kurmuş oluyoruz. Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun. "dedi.

Açılış sonrası Toroslar Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi içerisinde oluşturulan kütüphaneyi ziyaret eden Vali Ali İhsan Su, burada bulunan öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Su, öğretmenliğin ölene kadar saygınlığı devam eden kutsal bir meslek olduğunu dile getirerek, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Günün anısına öğretmenlerle hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi. 24. 12. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet