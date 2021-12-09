"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor
"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi "kapsamında ilçemizde 9 okulun kütüphane kurulumu tamamlanmıştır.
"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor
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