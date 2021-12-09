"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor - Haberler
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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor

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"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi "kapsamında ilçemizde 9 okulun kütüphane kurulumu tamamlanmıştır.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında Okullarda Kütüphane Kurulumları Tamamlanıyor"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi "kapsamında ilçemizde 9 okulun kütüphane kurulumu tamamlanmıştır. Bugün Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve çok sayıda okul müdürünün de katılımıyla İrfan Kaynak Ortaokulu ve Bağlar Ortaokulu kütüphanelerinin açılışı yapılmıştır. Kütüphane kurulumu tamamlanan okullarımızın listesi; 1. Mahmatlar İlkokulu

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