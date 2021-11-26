"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi Kapsamında 467 Evler İlkokulu ile Dilaver İlkokulu'nda Düzenlenen Kütüphanelerin Açılışı Yapıldı

Vali Mustafa Tutulmaz, Sn Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 467 evler İlkokulu ile Dilaver ilkokulu'nda düzenlenen kütüphanelerin açılışını yaptı. Çocuklarla sohbet eden, kitap okuyan Vali Tutulmaz, çocuklarımıza "okumak hayatımızın bir parçası olmalı, mutlaka okuyun"dedi. Öğretmenlerimizle de bir araya gelen Vali Tutulmaz, çocuklarımız geleceğimiz, sizlerin başarısı ülkemizin başarısı olacaktır. Sizlere güveniyoruz. dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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