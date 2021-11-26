"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi Kapsamında 467 Evler İlkokulu ile Dilaver İlkokulu'nda Düzenlenen Kütüphanelerin Açılışı Yapıldı - Haberler
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"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi Kapsamında 467 Evler İlkokulu ile Dilaver İlkokulu'nda Düzenlenen Kütüphanelerin Açılışı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, Sn Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 467 evler İlkokulu ile Dilaver ilkokulu'nda düzenlenen kütüphanelerin açılışını yaptı.

Vali Mustafa Tutulmaz, Sn Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 467 evler İlkokulu ile Dilaver ilkokulu'nda düzenlenen kütüphanelerin açılışını yaptı. Çocuklarla sohbet eden, kitap okuyan Vali Tutulmaz, çocuklarımıza "okumak hayatımızın bir parçası olmalı, mutlaka okuyun"dedi. Öğretmenlerimizle de bir araya gelen Vali Tutulmaz, çocuklarımız geleceğimiz, sizlerin başarısı ülkemizin başarısı olacaktır. Sizlere güveniyoruz. dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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