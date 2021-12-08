"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi Kapsamında Kozlu İlçemizde Kocatepe İlkokulu ile Kozlu Ortaokulu'nda Düzenlenen Kütüphanelerin Açılışı Yapıldı - Haberler
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"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" Projesi Kapsamında Kozlu İlçemizde Kocatepe İlkokulu ile Kozlu Ortaokulu'nda Düzenlenen Kütüphanelerin Açılışı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Kozlu ilçemizde Kocatepe İlkokulu ile Kozlu Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphanelerin açılışını yaptı.

Vali Mustafa Tutulmaz, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında Kozlu ilçemizde Kocatepe İlkokulu ile Kozlu Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphanelerin açılışını yaptı. Birlikte kitap okuduğu çocuklarımıza "Bol bol kitap okuyun, bu kütüphaneleri sizler yaşatacaksınız. " Dedi.

Öğretmenlerimizle de bir araya gelen, sohbet eden Vali Tutulmaz, kendilerinden, kütüphanenin okul saatlerinde mutlaka açık tutulmasını ve çocuklarımıza Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasını istedi.

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