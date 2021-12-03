KAPAKLI, TEKİRDAĞ (Habermetre) - İlçemizde Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Kapsamında Kitap Bağışı Kapmanyası Başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımızın

Kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında ilçemizde 2021 yılı sonuna kadar okullarımız bünyesinde 22 adet kütüphane yapılacaktır. Yapımı tamamlanan kütüphaneler için Kapaklı Kaymakamlığı, Kapaklı Belediye Başkanlığı ve Kapaklı Milli Eğitim Müdürlüğü 'nün koordinasyonunda kitap bağışı kampanyası başlatılmıştır. İlçe Kaymakamımız Sn . Bayram SAĞIR ve Kapaklı Belediye Başkanı Sn. Mustafa ÇETİN tarafından Kapaklı Anadolu Lisesi 'nde ilk kitap bağışı yapılmıştır.

Hedef 100 bin kitap bağışının sağlanmasıdır. Tüm vatandaşlarımızı kitap bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz.

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