"Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" ile Muğla'da Kütüphanesiz Okul Kalmayacak

MUĞLA (Habermetre) - "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" ile Muğla'da Kütüphanesiz Okul KalmayacakValimiz Sayın Orhan Tavlı başkanlığında, İlçe Kaymakamlarının katılımı ile "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" değerlendirmesi yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 26 Ekim 2021 tarihinde açılışını yaptığı Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ülke genelinde başlatılmıştır. Proje amacının öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Valimiz Sayın Orhan Tavlı, proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılması ve okullardaki mevcut kütüphanelerin de yenileceğini belirtti. Güncellenecek veya yeni yapılacak kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleneceğini belirten Valimiz Sayın Orhan Tavlı, ilçe kaymakamlarımıza il genelinde "Kasım ayı içerisinde kütüphanesiz okul kalmasın" talimatını verdi ve gerek devletimizin desteği gerekse de ilimizde hayırsever desteğinin alınmasının önemini vurguladı. İlçe ve okul bazlı istatistikleri açıklayarak proje kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar konusunda sunum yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kütüphane mobilyalarının üretiminin ve montaj işlemlerinin ilimizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde yapılacağını ve bu sayede meslek liselerinin de kazanç elde edeceğini belirtti.

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