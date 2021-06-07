Kütüphanesiz Mahalle Kalmayacak
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Kütüphanesiz Mahalle Kalmayacak

Kütüphanesiz Mahalle Kalmayacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Kütüphanesiz mahalle kalmayacakAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Birlikte okuyoruz" projesi, gezici kütüphane ile gerçekleşiyor.

Kütüphanesiz mahalle kalmayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Birlikte okuyoruz" projesi, gezici kütüphane ile gerçekleşiyor. Proje kapsamında kütüphane hizmeti tüm mahallelerde Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gezici kütüphane ile 19 ilçenin her mahallesine kütüphane hizmeti götürecek. Gezici kütüphanede, güncel kitapların yanı sıra, bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitici kitaplar ağırlıklı olarak bulunacak.

GÜNLÜK GAZETE VE DERGİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar toplu taşıma hizmetlerinde çalışan bir otobüsün bakım ve tadilatları yapılarak gezici kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Çalışma ve okuma bölümleri, kitap rafları, eğitici filmlerin gösterileceği led ekran, internet imkanı ile e-kitap hizmetleri gibi bölümlerin olacağı gezici kütüphanede gazete ve dergiler ile Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinin de takip edilebileceği broşürler ve kitapçıklar bulunacak. Gezici kütüphanede vatandaşların ilgi duyduğu hobi ve mesleki kitaplar yer alacak.

KAYNAK KİTAPLAR OLACAK

Gezici kütüphanede kitap bağışçılarından gönderilen kitaplar da kullanılacak. Vatandaşlar, ödünç kitap alabilecek, bilimsel araştırma yapabilecek, kaynak kitaplara, gazete ve dergilere ulaşabilecek. Gezici kütüphanenin yanında köy kütüphaneleri ve özellikle kırsal kesimdeki okullara yönelik yapılan çalışmalar da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Aksu'da Perge Ortaokulu'na da bir kütüphane kazandırıyor.

OKULLARA KÜTÜPHANE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, "Gezici kütüphanemiz, özellikle merkeze uzak mahallelerimiz için çok önemli bir hizmet olacak. Vatandaşlarımız ilgi duyacağı kitaplara gezici kütüphanemiz sayesinde kolaylıkla ulaşabilecek" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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