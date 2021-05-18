Kütüphanelerde saat düzenlemesi
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kademeli normalleşme tedbirleri uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre 17 Mayıs-01 Haziran tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 09.00-18.00 saatleri arasında Bursalıların hizmetinde olacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı