Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
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Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'yu makamında kabul etti.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü'nden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
30.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:02

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'yu makamında kabul etti. Ziyarette, Türkiye'nin en büyük parkı olacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nin içerisinde yapılacak kütüphaneyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu bir süre görüştü. Görüşmede, Kayseri'ye ve Kayseri'nin gençlerine sunulan kültür hizmetleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden Hava İkmal Millet Bahçesi'nin içerisine yapılacak kütüphane hakkında değerlendirilmelerde bulundu. Kayseri'de kütüphanelerin değerinin çok iyi bilindiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yarınları için şehre kazandırılan her kütüphanenin Kayseri'yi adeta çiçek bahçesine dönüştürdüğünü söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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