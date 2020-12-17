Kütüphaneler şehri Sincan
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Kütüphaneler şehri Sincan

17.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:14
Kütüphaneler şehri Sincan

Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bir projeyi daha hayata geçirdi.

Sincan Belediyesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bir projeyi daha hayata geçirdi. Her yaş grubuna yönelik kitapların yer aldığı gezici kütüphane, Sincan'ın tüm mahallelerini ziyaret edecek.

Korona virüs salgını nedeniyle kütüphanelere gitmek istemeyen okurlar, artık kitaplara daha kolay ulaşıyor. Sincan Belediyesi tarafından Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan gezici kütüphane, ilk molasını da Çoğlu Mahallesi'nde verdi. Ardından kütüphane Adalet, 29 Ekim ve Ahi Evran mahallelerinde okurlarla buluştu.

Kütüphanede 3 bin 500 kitap, üç adet bilgisayar, internet bağlantısı ve engelli rampası bulunuyor. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyularak pandemi tedbirleri çerçevesinde hizmet veriliyor. Sincan sokaklarında gezecek olan kütüphaneden kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.

7'den 70'e herkesin faydalanacağı bir hizmet olduğunun altını çizen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Kitap en iyi dosttur. Sessiz öğretmenlerdir. Vatandaşlarımızın daha fazla okuması, kitaplarla daha kolay buluşması için mahallelerimizde hizmet verecek. Kitap dostlarıyla buluşmak için Sincan'ımızın her gün farklı mahallesinde bulunacak. Tüm hemşehrilerimizi keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz "diye konuştu.

Kütüphaneyi mahallelerinde gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren kitapseverler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gezici kütüphanenin hizmet vereceği diğer yerler ise şöyle:

18 aralık Cuma - Akşemsettin Mahallesi (10.00-16.00)

19 Aralık Cumartesi- İncirlik Mahallesi (10.00-13.00)

19 Aralık Cumartesi - Andiçen Mahallesi (13.00-17.00)

20 Aralık Pazar- Mülk Mahallesi (10.00-13.00)

20 Aralık Pazar - Atatürk Mahallesi (13.00-17.00) - ANKARA

Kütüphaneler şehri Sincan
Kütüphaneler şehri Sincan
Kütüphaneler şehri Sincan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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