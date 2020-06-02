Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapılarını yeniden açtı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan kütüphane ve kıraathaneler, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan kütüphane ve kıraathaneler, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden kapılarını açtı.

Kovid-19'a ilişkin hijyen kurallarının da panolara asılarak duyurulduğu kütüphane ve kıraathanelerdeki sandalye sayısı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak azaltıldı.

Normalleşme süreci kapsamında öğrenci ve araştırmacılara 1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan kütüphaneler arasında Merkezefendi Millet Kıraathanesi de bulunuyor.

Zeytinburnu Belediyesi Kıraathaneler Koordinatörü Selahattin Öztürk, normalleşme sürecinde kütüphane ve kıraathanelerin nasıl hizmet vereceğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öztürk, kapalı kaldığı süreçte kıraathane ve kütüphanelerin toplum hayatındaki etkisinin fark edildiğini belirterek, "İlk günde bütün masalarımız doldu. Bu süreçte, gençlerimizin ders çalışma ve araştırma yapma mekanlarına duydukları özlemi gördük." dedi.

Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerin önemine de değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Kütüphane ve kıraathanelerimizi sosyal mesafeye uygun olacak şekilde düzenledik. Kapasitemiz biraz düştü. Yeni normalde maske hayatımıza girdi. Maskesiz gelen kimseyi içeriye almıyoruz. Kanunen de dışarda maskesiz bulunmak yasak ama maskesiz gelirse de kendilerine maske vererek kütüphanelerimizden istifade etmelerini sağlıyoruz. Yakın teması önleme noktasında küçük uyarılar yapıyoruz. Bu 2 gündür çok fazla bir problem yaşamadık. Bıraktığımız yerden maskeli ve sosyal mesafeye dikkat ederek devam ediyoruz."

Öztürk, bu süreçte yoğun kullanılan ve sürekli dokunulan noktalarda periyodik temizlik oranının arttığını söyledi.

Ödünç verme hizmeti devam ediyor

Kütüphaneyi kullanacak öğrenci, araştırmacı ve kitapseverlere de tavsiyelerde bulunan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar öncelikle dikkate alınmalı. Sağlıkla ilgili bir şüpheleri varsa gelmemelerini tavsiye ediyorum. Hijyen, el yıkama, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerekiyor. El dezenfektanları bankolarımızda var, onları da sınırsız şekilde kullanabilecekler. İlk gün, Merkezefendi, Seyitnizam ve Zeytinburnu Millet Kıraathanelerinde kapasitelerin tamamına yakınının dolduğunu gördük. Bugün de yoğunluk giderek artıyor. Gençlerin, araştırmacıların ve kitapseverlerin bu mekanlara olan ilgisinin bıraktığımız yerden devam ettiğini söyleyebiliriz. Kütüphanelerimizde koltuk seçerek bir kullanım var. Sistemimize de koltuk seçimini birer atlamalı olarak entegre ettik. Kütüphanelerimizi kullanan gençlerimiz kuralları hemen benimsediği için çok fazla sorun yaşamıyoruz."

Bu süreçte ödünç verme hizmetinin devam ettiğini ifade eden Öztürk, "Ödünç verme hizmetine 1 hafta önceden başlamıştık. Personelimiz eldivenli bir şekilde verip alma yapacak. Okuyucularımız kitaplara okunmayacak ve istedikleri kitabı personelimiz verecek. Geri dönüşte de kitaplarımızı 3 gün farklı bir mekanda tuttuktan sonra raflara yerleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA