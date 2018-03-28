Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri

Erciş ilçesinde Kütüphaneler Haftası nedeniyle öğretmen ve öğrenciler parkta kitap okudu.

Sezai Karakoç ilkokulu öğretmenleri ve öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla kaymakamlığın bahçesindeki parkta kitap okudu.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatih Öztürk, Kütüphane Haftası münasebetiyle böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öztürk, "Okulumuzdaki başarılı ve aynı zamanda düzenli kitap okuyan öğrencilerimizle halkımızın görebileceği ortamlarda kitap okuyarak farkındalık oluşturmak istedik. Öğrencilerimizle kitap okuyarak kitaplara olan bağlılıklarını arttırmayı planlıyoruz. Amaç gelecek nesillerin daha aydınlık fikirlerle hayata atılmaları." dedi.

Öğrencilerden Nisanur Kiraz ise bu tarz etkinliklerin yapılması kendileri için çok güzel olduğunu söyleyerek, etkinliği düzenleyen öğretmenlerine teşekkür etti.