Kütüphaneler Haftası
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Kütüphaneler Haftası

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Kütüphaneler Haftası

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ve öğrencileri kabul etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ve öğrencileri kabul etti.

Hacıbektaşoğlu, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, kütüphane personellerinin Kütüphane Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın da hafta içerisinde yapılacak etkinlikler hakkında Hacıbektaşoğlu'nu bilgilendirdi.

Öğrencilere sohbet eden Hacıbektaşoğlu, en çok kitap okuyan üç öğrenciye hediye verdi.

Ziyarette, İl Kütüphane Müdürü Yavuz Demirkaya da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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