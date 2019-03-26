Kütüphaneler Haftası

Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.



Kaymakam Kapankaya mesajında, 55. Kütüphane Haftası "Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler"' temasıyla kutlandığını anımsattı.

Kütüphanelerin tarihin her zamanında önemli merkezler olduğunu aktaran Kapankaya, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyetinin Temeli Kültürdür' sözünden hareketle yurdun her tarafında kütüphaneler açılmaya başlanmış, klasik dünya eserleri Türkçe'ye çevrilmiş, dini eserlerinde anlaşılması için Türkçe tefsir ve mealleri yapılmıştır. Cumhuriyeti kuran nesil Kurtuluş Savaşı'nın ardından ve zaferi kazandıktan sonra daha zorlu bir düşman olan cehaleti yenmek için çok önemli çalışmalar yapmışlardır."

Kaynak: AA