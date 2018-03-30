Kütüphaneler Haftası

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi "101 Okul 101 Kütüphane" Projesi kapsamında ilk ay yıldızlı kütüphanenin açılışını yaptı.

Erciş İbn-i Sina İlkokulunda belediye bünyesinde yapılan ilk ay yıldızlı kütüphane Kaymakam Yaşar tarafından açıldı.

Özellikle köy okullarına ağırlık verdiklerini belirten Yaşar, belediyenin imkanlarını halk için kullandıklarını söyledi.

Bayrağı devraldıkları günden bu yana Erciş'te şehircilik anlamında güzel çalışmalar yaptıklarını anımsatan Yaşar, "Belediye olarak 101 Okul 101 Kütüphane Projesini başlattık. Bu kapsamda genelde köy okullarımıza kitaplıklar yaptırarak kütüphaneler kuruyoruz. Amacımız ilçemize modern bir yapı kazandırmak. Tabi sadece bunlar ile kalmıyoruz. Modern şehircilik anlamında da ciddi çalışmalarımız var." dedi.

Projenin çok güzel olduğunu ve başarılı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Bu proje ile ilçede okuma alışkanlığını kazandırmayı ve okur yazarlık seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Yaşar, şöyle devam etti:

"Dünyayı okuyarak takip eden bir nesil yetiştirmek için belediyenin imkanlarını kullanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kitaplıkları ilçemizde bulunan meslek lisesinde üreterek yerli bir üretim yapmayı tercih ettik. Sahada ay yıldızlı kütüphaneleri görünce çok mutlu oluyoruz."

Açılışa, Garnizon Komutanı Kamil Tumba, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.