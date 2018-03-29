Karakeçili ilçesinde, 54. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Karakeçili İlkokulu bahçesinde düzenlenen okuma etkinliğinde, öğretmenler, öğrenciler ve veliler kitap okudu.

Okul müdürü Haydar Duruakan, yaptığı açıklamada, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğin asıl amacının, kitap okumayı özendirmek, bunu bir alışkanlık haline getirmek ve vatandaşların dikkatini çekerek okumaya yönlendirmek olduğunu söyledi.

Eğitimciler olarak edindikleri tecrübe ve gözlemlerde kitap okuyan öğrenci ile okumayan öğrenci arasındaki farkın çok belirgin olduğuna işaret eden Duruakan, kitap okuyan öğrencilerin kendini ifade etmesi ve derslerdeki başarılarının açık olarak ortaya çıktığını kaydetti.