Samsun'da, Kütüphaneler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Gazi Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri, veliler ve idareciler, Atatürk Kültür Merkezi önündeki fuaye alında yaklaşık 30 dakika kitap okudu.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Acar ve Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Şekerci'nin de katıldığı etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Yetkililer, hafta boyunca panel, konferans ve ziyaretler gibi çeşitli etkinliklerle Kütüphaneler Haftası'nın kutlanacağını kaydetti.