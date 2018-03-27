Kütüphaneler Haftası

Eleşkirt ilçesinde 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla yazar Halil Yılmaz öğrencilerle buluştu.

İlçe Halk kütüphanesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen, DAP İdaresi tarafından desteklenen "Bir Konu Bir Konuk" projesi kapsamında, yazar Yılmaz lise öğrencileriyle buluştu.

"Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" adlı konferansta Yılmaz, katılan öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Yılmaz, katılımcılara hediye edilen "İlgim Sevgili", "Maskeli Kukla", "Vah Başıma Gelenler" ve "Yüreğimin Son Parçası" isimli kitaplarını imzalayarak öğrencilere verdi.

Programa, Proje Koordinatörü ve Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ, Kütüphane Müdürü Tahsin Demirci ve öğrenciler katıldı.