Kütüphaneler geleceğin kitap kurtlarının hayana yön verecek

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce, 3 yıl önce, 0-3 yaş ve okul öncesi grubundaki çocukların ileriki yaşlarda kitap okuma alışkanlığı ve okuma kültürü edinmeleri için bu yaşlarda alacakları eğimin öneminden dolayı bebek ve çocuk kütüphaneleri kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye genelinde bulunan 67 müstakil çocuk kütüphanesinden 8'inin bebek ve çocuk kütüphanesine dönüştürüldüğü proje kapsamında 2023'e kadar her ilde çocuk kütüphanesi kurulacak. Proje kapsamında çocukların erken yaşlarda kütüphanelerle tanışmasının sağlanmasının dışında ebeveynleriyle ilişkilerini güçlendirerek aile arasında etkileşimli okumanın desteklenmesi de amaçlanıyor. Çalışmayla okuma alışkanlığının yanı sıra iyi bir kütüphane kullanıcısı, iyi bir birey ve vatandaş olmaları hedeflenen çocukların yanı sıra anne ve babaların da kütüphane kullanıcısı okur olması öngörülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, bebek ve çocuk kütüphanelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının yüz akı projelerinden olduğunu söyledi.

Projeyle çocuk kütüphanelerinin bebek ve çocuk kütüphanesi olarak hizmet verebilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını anlatan Odabaş, "Bebekten kastımız 0-3 yaş grubu ve okul öncesi 0-6 yaşına kadar gidebiliyor. Yapılan araştırmalar 0-3 yaş ve okul öncesi grubundaki çocukların ileri yaşlarda kitap okuma alışkanlığı ve okuma kültürü edinmeleri açısından bu yaşlarda alacakları eğimin çok önemli olduğunu gösteriyor. Biz de buradan hareketle bebek ve çocuk kütüphaneleri ile ilgili çalışma başlattık. Bebeklerin erken yaşta okur yazarlık bilincini kazanmalarını hedefliyoruz. Bebeklerimizin okuma alışkanlığından öte okuma alışkanlığı kültürünü kazanarak bunu hayat boyu edindikleri bir kazanım olarak görmelerini istiyoruz. " diye konuştu.

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