: Kütüphaneden ödünç kitap alana toplu ulaşımda iki biniş hakkı hediye

19.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:57

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, belediyeye ait kütüphanelerden ödünç kitap alan okurlar, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki biniş hakkı kazanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim başta olmak üzere özellikle gençlere yönelik projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kitap okuma alışkanlığının artırılması hedefiyle farklı bir kampanyaya imza attı.

"Kitap her kapıyı açar" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait kütüphanelerden kitap alan okurlara, şehir içi toplu ulaşım sistemine entegre otobüs, metro ve tramvaylarda geçerli iki binişlik Bursakart veriliyor. Böylelikle kitap almak için kütüphaneye gelen okurların, evlerine dönmesi ve okudukları kitabı geri getirmeleri için yapacakları ulaşım masrafı da belediye tarafından karşılanmış oluyor.

"Projenin ülke çapında kitap okuma kampanyasına dönüşmesini de amaçlıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplumun tüm kesimlerine kitap sevgisinin aşılanması hedefiyle başlattıkları kampanyayı Setbaşı Şehir Kütüphanesi'nde tanıttı. Kitapsız yaşamanın, kör, sağır ve dilsiz yaşamak gibi olduğunu vurgulayan Aktaş, "Kitaplar, odalarımızı süsleyen, kütüphanelerimizi dolduran birer aksesuar olmaktan öte ruh gıdamızdır. Bizler de bu gerçeklerden hareketle 'Kitap her kapıyı açar' adlı projemizi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktaş, projenin amacının Bursalılara kitap sevgisinin aşılanması, kitapla daha fazla buluşmaları, Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerin zengin içeriğinden daha fazla istifade etmesini sağlamak olduğunu aktardı.

Uygulama ile kitapların işlevselliğini genişletmeyi ve kitap okumanın cazibesini artırmayı hedeflediklerini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu çalışma Türkiye'de bir ilk. Kampanya sayesinde kitapseverlere kolaylık sağlanmış olacağı gibi kütüphane alışkanlığı olmayanlar da teşvik edilecek. Uygulama ile kitaplar Bursakart ya da entegre herhangi bir sistem ile şehir içi ulaşımda bilete dönüşmüş olacak. Yani kütüphaneden bir kitap alındığında, toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan bilet de kitapla beraber verilecek. Diğer şehirler de bu uygulamayı örnek alıp kendilerine uyarladıklarında tıpkı Türkiye genelindeki ağaç dikme organizasyonunda olduğu gibi zincirleme bir etkileşimle 'Kitap Her Kapıyı Açar Projesi'nin, ülke çapında kitap okuma kampanyasına dönüşmesini de amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

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