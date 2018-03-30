Kütüphaneden En Fazla Yararlananlara Plaket Verildi

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kütüphaneden en çok yararlanan öğrenciler ile akademik ve idari personele plaket takdim etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya, Kütüphane Haftası kapsamında AEÜ Merkez Kütüphanesinden en çok yararlanan personelleri makamında kabul etti.

Kitap okumanın önemine dikkati çeken ve öğrencilerin kütüphane kullanımını daha etkin hale getirmek istediğini belirten Karakaya, kitap okumanın en iyi kişisel gelişim yöntemlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bu çağın bilgi çağı olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, kitapların kişilere enformasyon ve birikim kazandırdığını vurguladı.

Karakaya, açıklamasının ardından Merkez Kütüphaneden en çok kitap ödünç alan akademik personel araştırma görevlisi Mustafa Armut, idari personel Servet Özörer, öğrenciler Büşra Kara ile İlknur Turgut plaket ve hediye takdim etti.

Karakaya, 2017 yılında Merkez Kütüphaneye yaptığı kitap bağışı nedeniyle Öğretim Üyesi Dr. Murat Tuğuca'ya da plaket ve hediye verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dilber Sarıkaya da rektörlükte düzenlenen programa eşlik etti.