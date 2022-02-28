Kütüphanede Zeka Oyunları Etkinliği Düzenlendi - Haberler

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Kütüphanede Zeka Oyunları Etkinliği Düzenlendi

Bültenler - Güncel
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Kütüphanede Zeka Oyunları Etkinliği Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphanelere gönderilen satranç, dama, mangala gibi zeka oyunları çocuklarla buluşuyor.

YOZGAT (Bültenler) - Çocukların ve gençlerin düşünce becerilerini geliştirmek, farklı bakış açısı kazandırmak amacıyla Yozgat İl Halk Kütüphanesinde çocuklar için Zeka Oyunları Etkinliği düzenlendi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci yaptığı açıklamada; " Bakanlığımız tarafından gönderilen zeka oyunlarını etkinlik düzenleyerek çocuklarımızla buluşturduk. Kütüphaneye gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanabiliyor her zaman. Ancak etkinlik düzenleyerek kütüphanelerin yaşayan bir yer olduğunu, sadece kitap okumanın çok daha ötesinde olduğunu vurgulamak, çocuklarımız için de okul stresinden uzak bir ortam hazırlamak istedik. Etkinliği düzenleyen Yozgat İl Halk Kütüphanesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimizi çocukları ile birlikte kütüphanelerimize, her zaman bekleriz "dedi.

Bültenler - Güncel

Yozgat, Turizm, Güncel, Haberler

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