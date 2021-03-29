Kütüphanede hem kitap okuyup hem enstrüman çaldılar

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden Rüzgarlı Tepenin Çocukları ile Cemil Meriç Gönüllüleri, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçede bulunan kütüphaneleri ziyaret etti.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinden Rüzgarlı Tepenin Çocukları ile Cemil Meriç Gönüllüleri, Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçede bulunan kütüphaneleri ziyaret etti.

Bugüne dek görme engelli vatandaşlar ve yaşlılar için kitap seslendiren Cemil Meriç Gönüllüleri ile Esenler'in genç müzik grubu Rüzgarlı Tepenin Çocukları, ilçedeki kütüphanelerde hem kitap okuyup hem enstrüman çaldı.

KİTAP OKUYUP ENSTRÜMAN ÇALDILAR

Kitap kurtlarını ve müzikseverleri mutlu eden etkinlik, Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi Kütüphanesi ve Yavuz Selim Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı