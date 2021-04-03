Kütüphanede en çok kitap okuyan o oldu
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Kütüphanede en çok kitap okuyan o oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kütüphanede en çok kitap okuyan o oldu

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kütüphanesinde en çok kitap okuyan 5 kişiden 1'i olan 55 yaşındaki Leyla Hülya Ertürkoğlu, "15 günde bir çift kitap okudum. Böylelikle toplamda 18 kitap okumuş oldum" dedi.

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Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kütüphanesinde en çok kitap okuyan 5 kişiden 1'i olan 55 yaşındaki Leyla Hülya Ertürkoğlu, "15 günde bir çift kitap okudum. Böylelikle toplamda 18 kitap okumuş oldum" dedi.

İzmit Belediyesi, 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası'na özel, 7 ay önce faaliyete başlayan İzmit Belediyesi Kütüphanesi üyeleri arasında bugüne kadar en çok kitap okuyan 5 kitapsevere kitap ve çiçek hediye etti. Emekli Leyla Hülya Ertürkoğlu ise (55) 2 aylık süre içinde 18 kitap okuyarak 'en çok kitap okuyanlar' listesinde ilk sırada yer aldı. Ertürkoğlu, aynı zamanda kütüphaneye kitap bağışında bulunmaya da devam ediyor.

"18 kitap okudum"

Belediyenin hediyesinden dolayı onur duyduğunu anlatan Ertürkoğlu, "Böyle bir programdan haberim yoktu. İlk 5 kişiye kitap ve çiçek verdiler. Kitap okuduğumuz için bizi onurlandırdılar. Kardeşim İzmit Belediyesi'nde çalışıyor. O bana 'kütüphaneye kitap bağışlayalım' dedi. Benim de evimde okumuş kitaplarım vardı, onları getirerek kitap bağışı yaptım. Daha sonra da kütüphaneye üye oldum. Sonra kütüphaneden kitap almaya ve okumaya devam ettim. Kitap okumak yaklaşık 2 aylık bir zamanımı aldı. 15 günde bir çift kitap okudum. Böylelikle toplamda 18 kitap okumuş oldum" dedi.

"En çok kitap okuyan ben oldum"

Kütüphane görevlilerinin kendisini 2 hafta telefonla arayarak, etkinlik düzenlediklerini söylediğini ifade eden Ertürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Etkinlik düzenleyeceklerini söylediler ve ben kütüphaneye davet edildim. En çok kitap okuduğumu o gün öğrendim. 'Leyla Hanım, en çok kitabı siz okudunuz' dediler. Benim haricimde 5 kişi daha var. İzmit Belediyesi'nin hediye kitabı, çiçek ve pişmaniye hediye ederek, bizi kutladılar. O 5 kişinin içinde en çok kitap okuyan ben oldum" - KOCAELİ

Kütüphanede en çok kitap okuyan o oldu
Kütüphanede en çok kitap okuyan o oldu
Kütüphanede en çok kitap okuyan o oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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