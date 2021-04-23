Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
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Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü

Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde bulunan bir okula kütüphane yapılmak üzere alınan hurda aracın motor bölümüne kuşlar yuva yapınca kütüphane fikri kısa süreliğine ertelendi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde bulunan bir okula kütüphane yapılmak üzere alınan hurda aracın motor bölümüne kuşlar yuva yapınca kütüphane fikri kısa süreliğine ertelendi.

Iğdır'da merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Aralık ilçesine bağlı olan Hasanhan köyündeki 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu'nda kütüphane bulunmadığı için okul idaresi çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Aralık İlçe Kaymakamlığına başvuruda bulunan okulun öğretmenleri, gümrükte bulunan eski bir yolcu otobüsünü kütüphaneye çevirmeye karar verdi. Aralık Kaymakamlığı tarafından okula hibe edilen hurda araç vinç yardımıyla okulun bahçesine yerleştirildi. Ancak öğretmenler aracın motor bölümünde bir kuş yuvası olduğunu fark edince hurda otobüsü kütüphaneye çevirme fikrini ileri bir tarihe ertelediler.

"Aracın motor bölümünde bir kuş yuvasının olduğunu fark ettik"

Okulda kütüphane bulunmadığı için öğrencilerin ders çalışma noktasında zorluk yaşadığını ve bu sıkıntıyı gidermek adına bir kütüphane yapmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden 8 Eylül Şehitleri Ortaokulu'nda görevli Müdür Yardımcısı Erdal Salduz, şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuzun kütüphanesi yoktu. Biz de Aralık İlçe Kaymakamlığı'ndan kütüphaneye çevirmek üzere bu arabayı bize vermelerini rica ettik. Araç Kaymakamlık tarafından kütüphane yapmamız için okulumuza hibe edildi. Aracı teslim aldığımız gibi biz de neler yapabiliriz diye içini kontrol ederken o anda aracın motor bölümünde bir kuş yuvasının olduğunu fark ettik. Bu durum üzerine idari toplantı gerçekleştirdik ve netice olarak kuşlar yumurtalarından çıkıp uçmayana kadar aracın kütüphaneye dönüştürülmesini bekletme kararı aldık. Yumurtaların içinde bulunduğu yuvayı ilk fark ettiğimizde içinde 4 tane yumurta tek vardı ancak aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar kontrole geldiğimizde yumurta sayısının 6'ya çıktığını fark ettik. Bu da bizim burada olmadığımız ve gürültünün olmadığı zamanlarda kuşun yuvaya gelip gittiğini gösteriyor. Bizim burada olduğumuz zamanlarda kuş ürktüğü için gelmiyor." - IĞDIR

Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü
Kütüphane yapmak için aldıkları hurda araç, kuş yuvasına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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