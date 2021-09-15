KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56 - Haberler
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KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56

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KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçemiz Halk Kütüphanesi personeli ile Torrecid Seramik Fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçemiz Halk Kütüphanesi personeli ile Torrecid Seramik Fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünce uygulamalı olarak verilen yangın eğitimlerinde yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünce uygulamalı olarak verilen yangın eğitimlerinde yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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Haber: KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56 - Haberler
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