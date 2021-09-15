Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçemiz Halk Kütüphanesi personeli ile Torrecid Seramik Fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünce uygulamalı olarak verilen yangın eğitimlerinde yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56 BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN KAYMAKAM ÖZTÜRK'E ZİYARET 15 2021, 16: 51 Osb'DE YAPIMI TAMAMLANAN CAMİ İBADETE AÇILDI 15 2021, 16: 48 "BOZÜYÜK YALNIZCA İNÖNÜ SAVAŞLARINDA DEĞİL, TÜM BATI CEPHESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR" 15 2021, 16: 45 BOZSİAD BAŞKANI ÖZTEKİN'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 15 2021, 16: 44 -KANALA BETON ATILDI 15 2021, 16: 42 TENİS TURNUVASI SONA ERDİ 15 2021, 16: 40 -BOZÜYÜK KURTULUŞ COŞKUSUNU VOLKAN KONAK'LA YAŞADI 15 2021, 16: 37 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU VE MİLLETVEKİLİ TÜZÜN BOZÜYÜKLÜLERİN KURTULUŞ BAYRAMINI KUTLADI 15 2021, 16: 33 Daha Fazla Göster Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından İlçemiz Halk Kütüphanesi personeli ile Torrecid Seramik Fabrikası çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünce uygulamalı olarak verilen yangın eğitimlerinde yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve olası bir yangın anında uygulanması gereken kurallar konusunda bilgiler verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri