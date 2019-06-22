Kütüphane tuvaletindeki muslukları çalarken yakalandılar
ADIYAMAN'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
ADIYAMAN'da, okul kütüphanesinin tuvaletindeki muslukları çalmak isteyen 2 kişi, suçüstü yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- Adıyaman
Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnönü İlköğretim Okulu bahçesindeki kütüphaneye giren 2 kişiyi gören çevre sakinleri, polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, girdikleri kütüphanenin tuvaletindeki muslukları çalmaya kalkışan A.A. ve M.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Polisi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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- Adıyaman
Kaynak: DHA
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