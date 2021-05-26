Kütüphane sayısı artacak kitaplara hızlı erişim sağlanacak
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Kütüphane sayısı artacak kitaplara hızlı erişim sağlanacak

Kütüphane sayısı artacak kitaplara hızlı erişim sağlanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırmak ve mevcut kütüphanelere "Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA)" altyapısının kurulması için protokol imzaladı.

Altınok, "Vatandaşımızın bilgi edinme gereksinimini karşılamak ve yaşam boyu öğrenme çabalarını desteklemek için kütüphanecilik sistemimizi geliştiriyoruz. Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek için kütüphanelerimizin sayısını artırıyoruz." dedi.

Başkan Altınok, Keçiören'deki kütüphane ve kitap sayısını artırmak ve kütüphanelerde profesyonel otomasyon altyapısını oluşturmak için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile sürekli işbirliği yaptıklarını ve bunu da bir protokol ile resmi hale getirdiklerini belirtti.

"PROFESYONEL SINIFLAMA DÖNEMİNİ BAŞLIYOR"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ve Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu'na verdikleri katkıdan dolayı teşekkür eden Altınok, imzalanan protokole ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"KOHA sistemini ilçemizdeki kütüphanelerde oluşturarak kitaplara hızlı erişimi sağlayacağız. Bu sayede kitap sayısı başta olmak üzere kütüphanelerimizdeki verilerimizi Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile daha kolay paylaşacağız. Bu anlamda kütüphanelerimizde profesyonel sınıflama dönemini başlatıyoruz. Öte yandan açmayı planladığımız bebek ve çocuk kütüphanesi için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz mimari destek sağlayacak."?

Kaynak: Bültenler

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